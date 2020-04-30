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تعقيم وتطهير شاطئ النخيل في الإسكندرية (صور)

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:30 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد رجب - دينا حسن
كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الجهات المعنية بتنفيذ حملة للقيام بأعمال رش وتطهير وتعقيم منطقة شاطيء النخيل بنطاق حي العجمي من خلال الاستعانة بمعدات المحافظة وكوادرها البشرية بالتنسيق مع معهد البحوث الزراعية وتمت أعمال التطهير والتعقيم بالمنطقة.

وأكد محافظ الإسكندرية، فى بيان صحفي، اليوم الخميس، علي استمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع أماكن تجمعات المواطنين والأماكن الحيوية ووسائل النقل العام والمواقف علي مستوي المحافظة وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
تعقيم وتطهير شاطئ النخيل في الإسكندرية (صور)
تعقيم وتطهير شاطئ النخيل في الإسكندرية (صور)
تعقيم وتطهير شاطئ النخيل في الإسكندرية (صور)
تعقيم وتطهير شاطئ النخيل في الإسكندرية (صور)
تعقيم وتطهير شاطئ النخيل في الإسكندرية (صور)
تعقيم وتطهير شاطئ النخيل في الإسكندرية (صور)

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