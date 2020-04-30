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لابورتا: ريال مدريد لا يفوز بدوري الأبطال في عهدي

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:35 ص
لابورتا
لابورتا
وكالات

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة السابق أنه سيعلن قبل نهاية العام الحالي موقفه من الانتخابات المقبلة سواء بالترشح من عدمه.

 

وقال لابورتا إنه حال فاز بالانتخابات فسيعيد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة ولن يواجه ليونيل ميسي أي مشكلة بتجديد عقده.

 

وأوضح أنه في فترته السابقة، لم يستطع الغريم التقليدي ريال مدريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث قال: " في وقتي شاهدت برشلونه بطلاً لأوروبا والليجا، وريال مدريد جعلته يعاني".

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