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الصين ترد على اتهامات "ترامب" بشأن إعادة انتخابه المحتمل 2020

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن بكين ليست لديها مصلحة في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وأكد المتحدث باسم الوزارة جينج شوانج، خلال مؤتمر صحفي، أن الانتخابات القادمة هي شأن محلي وداخلي للولايات المتحدة وأن أصوات بكين تأمل ألا تجر واشنطن الصين في هذه العملية، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك"

وتأتي تصريحاته، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة "رويترز" يوم الأربعاء، إن الصين "ستفعل كل ما في وسعها حتى أخسر" انتخابات 2020 المقرر إجراؤها في نوفمبر.

وجاء البيان بعد ادعاء رئيسالولايات المتحدة الأمريكية في 2018 أن بكين كانت تحاول التدخل في انتخابات منتصف المدة لأنه فرض رسومًا جمركية على سلع صينية بقيمة مليارات الدولارات.

خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ذلك الوقت ، أكد ترامب أن بكين "لا تريد مني أو أن نفوز لأنني أول رئيس يتحدى الصين بشأن التجارة".

في أواخر العام الماضي، أعلن الجانبان أنهما توصلا إلى المرحلة الأولى من اتفاق التجارة كجزء من اتفاقية ثنائية أكبر من شأنها أن تساعد في حل الخلاف التجاري الطويل الأمد بين البلدين. وكجزء من الاتفاقية، اتفق الجانبان على عدم إدخال واجبات جديدة كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر.

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