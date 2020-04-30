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محاولة خطف خديجة.. أبرز أحداث مسلسل شاهد عيان الحلقة 6 لـ حسن الرداد

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:45 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
شهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل "شاهد عيان" الكثير من الأحداث ومنها أول ظهور لهنا شيحة "ندى" بعد وافتها لي الحلقة الأولى في الأردن، قامت بتغيل شكلها إلى أجنبية، أصبح حولها حراسة شديدة.

ويستمر عمر في المحاولة والوصول إلى ندى ليقول لها الحقيقة، تساعده على ذلك صديقته داليدا على تتبع تحركات وهيب، توصلوا إلى أن وهيب يلتقي بمهرب الأسلحة إيزاين، تستمر داليدا في تقريب علاقتها بعمر، لكن عمر رفض ذلك مرة آخرى.

وتسلسل أحد المجرمين منزل ليلى وحاول خطف الطفلة خديجة.

يذكر أن مسلسل "شلهد عيان" بطولة كل من حسن الرداد، وليد فواز، ومحمد لطفي، وهنا شيحة، وبسمة، وإخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.

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