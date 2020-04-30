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كثافات مرورية بمحافظتي القاهرة والجيزة

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:51 ص
المرور
المرور
إيمان عبد العاطي
في سابع أيام الشهر المبارك، تشهد المحاور والميادين والشوارع الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، كثافات مرورية متوسطة، على أغلب المحاور والكباري والميادين والطرق الرئيسية، بالمحافظتين، وسط تواجد أمني مكثف في الشوارع والميادين، لتنظيم حركة السيارات، للحد من حوادث السير وسحب الكثافات.

وتباطأت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، فضلا عن ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان.

وتكدست حركة السيارات أعلى محاور الجيزة، والميادين الرئيسية، خاصة في شوارع الجيزة، والهرم، فيصل والبحر الأعظم، والنيل ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والمريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية بكل الطرق.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة بالطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، ومن كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

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وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (545) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (22) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (32) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، (4) دراجات نارية مخالفة، (6) مخالفات شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ضبط 1995 مخالفة مرورية متنوعة

وفي سياق آخر، ضبطت الإدارة العامة للمرور، (1995) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (282) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (86) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، (6) دراجات نارية مخالفة، (31) مخالفة شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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مرورية كثافات حملات مرورية المرور إدارة المرور

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