بيراميدز يصدم الزمالك بشأن ضم نجم الفريق

وجه نادي بيراميدز صدمة إلى نظيره نادي الزمالك خلال الفترة الماضية بشأن تعاقد الأبيض مع واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الزمالك قد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع نبيل عماد "دونجا" نجم خط وسط بيراميدز في الصيف القادم.

ورفض نادي بيراميدز عرض الزمالك لضم دونجا عن طريق إدخاله في صفقة تبادلية بين الفريقين.

واكد مسئولو بيراميدز أنهم يرغبون في الحصول على مقابل مادي ضخم للموافقة على بيع نبيل دونجا في نهاية الموسم الجاري ولن يدخل اللاعب في أي صفقة تبادلية.