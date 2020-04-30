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أبرز أحداث الحلقة 6 مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "خيانة عهد" الكثير من الأحداث، من بينها اكتشاف ابن عبير صبري خيانتها لوالده، عندما إستمع إليها وهي تتحدث معه في الهاتف، إكتشف أيضاً خيانة والده.

لاعبت هنادي مهنى جومانا مراد، حيث أرسلت فيديو خليع لها على تطبيق الواتساب، هذا الفيديو قد ارسلته إلى خالد انور قبل دخوله المستشفى.

حاول خالد الوصول إلى جومانا حتى يأخذ جرعة منها، ولكن طبيبه منعه من ذلك، أما جومانا فعاشت في حالة من القلق والخوف، بسبب هذا الفيديو وخوفاً، من إنتشاره خلال السوشيال ميديا.

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" بطولة كل من :"يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور من إخرج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال".

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