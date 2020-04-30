لبنان يسجل 3 إصابات بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، 3 إصابات بفيروس كورونا من ضمن المواطنين القادمين من الخارج، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

ومنذ شهر يناير الماضي، يواجه العالم أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وفي سياق آخر، نزل متظاهرون لبنانيون، مساء اليوم الأربعاء، إلى شوارع طرابلس للاحتجاج على الأوضاع المعيشية وعلى أداء الطبقة السياسية.

واندلعت مناوشات بين الجيش اللبناني وبعض المحتجين في منطقة الميناء في طرابلس شمال لبنان، وألقى محتجون في صيدا جنوب لبنان زجاجات حارقة وحجارة على فرع مصرف لبنان.

وحاول عدد من المحتجين إغلاق الطريق المحاذي للمصرف، مما دفع بعناصر الأمن لمنعهم مما أدى إلى اشتباكات بين المحتجين والأمن.

منذ الإثنين، تشهد طرابلس (عاصمة الشمال اللبناني) احتجاجات شعبية واسعة في عدد كبير من أحيائها رفضا لارتفاع الأسعار والتلاعب بسعر صرف الدولار الذي وصل إلى أعلى مستوياته.