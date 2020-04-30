Advertisements

لبنان يسجل 3 إصابات بفيروس كورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:02 ص
لبنان
لبنان
وكالات

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، 3 إصابات بفيروس كورونا من ضمن المواطنين القادمين من الخارج، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

ومنذ شهر يناير الماضي، يواجه العالم أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وفي سياق آخر، نزل متظاهرون لبنانيون، مساء اليوم الأربعاء، إلى شوارع طرابلس للاحتجاج على الأوضاع المعيشية وعلى أداء الطبقة السياسية.

 

واندلعت مناوشات بين الجيش اللبناني وبعض المحتجين في منطقة الميناء في طرابلس شمال لبنان، وألقى محتجون في صيدا جنوب لبنان زجاجات حارقة وحجارة على فرع مصرف لبنان.

 

وحاول عدد من المحتجين إغلاق الطريق المحاذي للمصرف، مما دفع بعناصر الأمن لمنعهم مما أدى إلى اشتباكات بين المحتجين والأمن.

 

منذ الإثنين، تشهد طرابلس (عاصمة الشمال اللبناني) احتجاجات شعبية واسعة في عدد كبير من أحيائها رفضا لارتفاع الأسعار والتلاعب بسعر صرف الدولار الذي وصل إلى أعلى مستوياته.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لبنان فيروس كورونا 3 اصابات

أخبار تهمك

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن ضم نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يومين

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 22 ساعة

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ يوم

مفاجأة بشأن انضمام حسام عاشور إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يحدد سعر نجم أرسنال

منذ 42 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. نادي فرنسي يطلب التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ يوم

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يحصل على موافقة هيدرسفيلد لاستمرار صبحي وشرط وحيد لإتمامها

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

سوريا تمنع التجول الليلي اعتبارا من غدا للحد من انتشار كورونا

لبنان تفرض حظر التجوال بالبلاد لمواجهة انتشار كورونا

عمان تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسبانيا تسجل 637 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:34 ص

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

08:26 ص

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

10:28 م

الأهلي يحصل على موافقة هيدرسفيلد لاستمرار صبحي وشرط وحيد لإتمامها

09:51 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة