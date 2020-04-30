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تستعد فنلندا لإعادة فتح المدارس بعد إغلاقها شهرين

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:38 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت رئيسة وزراء فنلندا الاشتراكية الديمقراطية، سانا مارين، أنه اعتبارًا من 14 مايو، سيتم إعادة فتح الفصول الدراسية في فنلندا تدريجيًا بعد إغلاقها لمدة شهرين تقريبًا في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لـ"مارين"، سيتم فتح المدارس على مراحل بطريقة خاضعة للرقابة، وفقًا لتوجيهات مسؤولي الصحة والحفاظ على فصل الفصول الدراسية عن بعضها البعض، ربما حتى في نوبات عديدة. وذكرت صحيفة "هوفودستادسبلاديت" أن المدارس الابتدائية والإعدادية ستكون أول من يُعاد فتحها، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأوضحت رئيسة الوزراء، أن القرار اتخذ بناء على تقييمات السلطات الصحية.
وفقًا لمعهد الصحة والرعاية، يشكل الأطفال "جزءًا صغيرًا جدًا" من المصابين ولا تظهر عليهم أعراض خفيفة إلا إذا ظهرت عليهم أي أعراض على الإطلاق.

وشددت "مارين" على أن الفصول الدراسية البعيدة لن يُسمح بها بمجرد فتح الفصول الدراسية مرة أخرى. ورأت عدم وجود حواجز قانونية أمام فتح المدارس مرة أخرى، وأكدت أن لجميع الأطفال الحق في التعليم.

وأكد المعهد، أنه لم يتلق أي طفل فنلندي مستشفى أو رعاية مكثفة لفيروس كورونا المستجد COVID-19.

تحولت مدارس الدولة إلى التعلم عن بعد في 18 مارس، حيث أعلنت الحكومة حالة الطوارئ بسبب الفيروس.

وقال وزير التعليم، لي أندرسون، إن المبادئ التوجيهية الجديدة سيتم الكشف عنها في محاولة لتجنب الاتصال الجسدي غير الضروري بين الطلاب. أيضا، سيتم تجميع عدد أقل من الطلاب في الفصول الدراسية وغيرها من الأماكن المشتركة، مثل الكافيتريات. أخيرًا، لن يتم إقامة حفلات أو احتفالات نهاية العام التقليدية. في الوقت نفسه، لم يتم تحديد أي كمامات إلزامية من قبل معهد الصحة والرعاية.

وأضاف "أندرسون"، أن الحكومة غير مقتنعة بالرأي السلبي لنقابة المعلمين بشأن إعادة فتح المدارس قبل العطلة الصيفية. وبحسب "أندرسون"، فإن مدارس الإغلاق المغلقة "لم تكن مستدامة من الناحية الوبائية".

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