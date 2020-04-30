أحمد العوضي يشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور له مع ياسمين عبدالعزيز

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شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره بصورة جديدة له برفقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، على حسابه الشخصي، عبر موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"قمرات ربنا يخليكم لبعض" وأضاف آخر"منورين الدنيا ربنا يسترها عليكم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"أي الجمال ده ربنا يسعدكو وحوش الشاشة المصرية".



يذكر أن أحمد العوضي، يشارك في السباق الرمضاني الجاري 2020 بمسلسل "الأختيار" وتدور أحداثة حول قصة الشهيد أحمد صابر المنسي، وشارك في بطولته الفنان أمير كرارة ودينا فؤاد إلى جانب ظهور مجموعة آخر من الفنانين كضيوف شرف.