Advertisements

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:00 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 9 قطاعات على رأسها المواد الأساسية ، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.29% رابحاً 62.91 نقطة ليصل إلى مستوى 4951.80 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.48% رابحاً 78.17 نقطة ليصل إلى مستوى 5343.86 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.78% رابحاً 32.43 نقطة ليصل إلى مستوى 4180.25 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.13%، رابحاً 46.58 نقطة ليصل إلى مستوى 4163.11 نقطة ، وجرى التداول بمستهل التعاملات على 70.4 مليون سهم بقيمة 14.2 مليون دينار كويتى عبر 3024 صفقة.
 


وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 3.72%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.70%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.21%، ثم قطاع  العقار بنسبة 0.99%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.90%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%،  فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.23%.

 
وجاء سهم "شركة أجوان الخليج العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 15.38%، تليه شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 9.87%، ثم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 8.93%، فيما تصدر سهم "شركة أعيان العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5% ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 4.87%، ثم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 4.87%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

النهايه

أخبار تهمك

ريال مدريد يحدد سعر نجم أرسنال

منذ 42 دقيقة

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

هل استخدمت مصر "البلازما" لعلاج كورونا؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ يوم

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. نادي فرنسي يطلب التعاقد مع نجم الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن ضم نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

مفاجأة بشأن انضمام حسام عاشور إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ يوم

الصحة: تسجيل 226 إصابة جديدة بالكورونا.. و21 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن التأمين الصحي الشامل

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحصل على موافقة هيدرسفيلد لاستمرار صبحي وشرط وحيد لإتمامها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

شيخ الأزهر يكشف العلاج الوحيد لوباء كورونا (فيديو)

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يومين

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بنهاية جلسة الخميس

ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة الأربعاء

تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في الختام وسهم " يونيكاب للاستثمار والتمويل" علي القائمة الخضراء

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:34 ص

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

08:26 ص

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

10:28 م

الأهلي يحصل على موافقة هيدرسفيلد لاستمرار صبحي وشرط وحيد لإتمامها

09:51 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

02:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة