ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 9 قطاعات على رأسها المواد الأساسية ، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.29% رابحاً 62.91 نقطة ليصل إلى مستوى 4951.80 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.48% رابحاً 78.17 نقطة ليصل إلى مستوى 5343.86 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.78% رابحاً 32.43 نقطة ليصل إلى مستوى 4180.25 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.13%، رابحاً 46.58 نقطة ليصل إلى مستوى 4163.11 نقطة ، وجرى التداول بمستهل التعاملات على 70.4 مليون سهم بقيمة 14.2 مليون دينار كويتى عبر 3024 صفقة.









وارتفعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 3.72%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.70%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.21%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.99%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.90%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.23%.





وجاء سهم "شركة أجوان الخليج العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 15.38%، تليه شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 9.87%، ثم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 8.93%، فيما تصدر سهم "شركة أعيان العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5% ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 4.87%، ثم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 4.87%.