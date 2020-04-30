قرار عاجل من وزيرة التضامن بشأن معاشات شهر مايو

قررت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، إجراء تعديل علي الخطة الخاصة بصرف معاشات شهر مايو تماشيا مع ما تقرر من اعتبار يوم السبت الثاني من مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بحيث يكون أول يوم لصرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتامينات في يوم الأحد ٣ مايو.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، وبالتالي تكون جميع المعاشات متاحه للصرف من البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الآلية "ATM" اعتبارًا من صباح الجمعة الموافق الأول من مايو بدون حد أقصي.





وأكدت القباج أنه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا أتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين فى أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو، لتصبح على النحو التالى:





أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد والاثنين الموافق ( 3-4 ) من شهر مايو



