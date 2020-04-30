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قرار عاجل من وزيرة التضامن بشأن معاشات شهر مايو

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:12 ص
ارشيفية
ارشيفية
آيات عامر
قررت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، إجراء تعديل علي الخطة الخاصة بصرف معاشات شهر مايو تماشيا مع ما تقرر من اعتبار يوم السبت الثاني من مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بحيث يكون أول يوم لصرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتامينات في يوم الأحد ٣ مايو.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، وبالتالي تكون جميع المعاشات متاحه للصرف من البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الآلية "ATM" اعتبارًا من صباح الجمعة الموافق الأول من مايو بدون حد أقصي.

وأكدت القباج أنه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا أتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين فى أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو، لتصبح على النحو التالى: 

أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد والاثنين الموافق ( 3-4 ) من شهر مايو 

فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام " الثلاثاء والاربعاء " الموافق ( 5-6 ) من شهر مايو.

أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومى الخميس والسبت 7 – 9 مايو.

فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم الاحد الموافق 10 مايو.

ويتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لاصحاب المعاشات والمستفدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.684 مليون حالة بقيمة اجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه اعتبارًا من اول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو.
قرار عاجل من وزيرة التضامن بشأن معاشات شهر مايو
قرار عاجل من وزيرة التضامن بشأن معاشات شهر مايو

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