ياسمين علي: "اللت والعجن لسه بخير"

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شاركت الفنانة ياسمين علي، جمهورها بصورة جديدة لها من مسلسل "النهاية"، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت ياسمين، على الصورة قائلة:"انا جايلكم من المستقبل وبقولكم اللت والعجن لسه بخير وزي ما سيبتوه على حطة ايديكم مسلسل النهاية".



تشارك ياسمين علي، في السباق الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل "النهاية"، وتدور أحداثة في إطار الخيال العلمي في عام 2120 حول مهندس اتصالات يحاول مقاومة التكنولوجيا على حياة البشر، ويشارك في بطولته الفنان يوسف الشريف وناهد السباعي وعمرو عبدالجليل وسهر الصايغ ولقاء الخميسي.