محمد ثروت طبيب وسائق مجنون في سادس حلقاته من برنامجه "محدش فاهم حاجة"

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عرضت أمس الحلقة السادسة من برنامج الفنان محمد ثروت "محدش فاهم حاجة" للمقالب المذاع على قناة "mbc masr".



وكان في الحزء الأول من البرنامج يجسد شخصية طبيب يأتي من وزارة الصحة للصيدلية، للكشف عن حالات الكرونا، فيدخل الصيدلة، ويرى من يشترى علاج فيقول أنه مصاب بمرض الكرونا، حتى يتشاجروا سوياً.



وقدم أيضاً شخصية جديدة في البرنامج وهي "السائق المجنون" ، فيركب معه زبون ويطلب مكان لكي يذهبه، ثم يسوق ثروت السيارة بإندفاع، يقوم بعمل حركات على الطريق بالسيارة، حتى يتشاجر معه الزبون.



تعتبر هذه المرة الأولى لخوض ثروت تجربة تقديم برامج مقالب، يشبه برنامج "محدش فاهم خاجة" برامج الكاميرا الخفية التي كانت تقدم قديماً.



يشار أن آخر عمل محمد ثروت كان مسرحية "علاء الدين" مع أحمد عز، تارا عماد، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، كريم عفيفي، محمد جمعة.