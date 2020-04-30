القومي للإعاقة: النائب العام يحقق في تجاوزات برنامج "البروفة"

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، استجابة النائب العام المستشار حمادة الصاوي، للبلاغ الذي تقدم به المجلس منذ ساعات، لإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، بفتح تحقيق قضائي فوري وعاجل ضد ما تم إذاعته على شبكة تليفزيون "النهار" في أول أيام شهر رمضان، من خلال برنامج "البروفة" والذي مثل إساءة مباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال سلوكيات وتعبيرات تسيء لهم ولا تعبر عن ظروفهم بشكل واقعي.





وقال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس: إن سرعة استجابة النائب العام للبلاغ بشأن تجاوزات برامج رمضان بحق ذوي الإعاقة، تمثل اهتمام من السلطة القضائية بحقوقهم الواردة بالقانون والمواثيق الدولية.





وتوجه الدكتور أشرف مرعي، بالشكر للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لاستجابته السريعة في فتح التحقيق مع قناة النهار بشأن التجاوزات التي حدثت منها بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام وذلك في أول تفعيل حقيقي لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة.





وناشد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كافة الجهات المجتمعية والأفراد التواصل مع المجلس على رقم 16736 أو على الصفحة الرسمية للمجلس على "فيسبوك"، اضغط هنا في حال رصدهم تجاوزات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك عملا على حماية وصون كرامة وإنسانية مجموعة كبيرة من أبناء الوطن من ذوي الإعاقة.





وكان تقدم الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ببلاغ رسمي مساء أمس إلى إدارة حقوق الانسان بمكتب النائب العام، ضد ما تم إذاعته على شبكة تليفزيون النهار في أول أيام شهر رمضان من خلال برنامج "البروفة" والذي مثل إساءة مباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال سلوكيات وتعبيرات تسيء لهم ولا تعبر عن ظروفهم بشكل واقعي، حيث قام أحد الممثلين بتجسيد شخصية شاب من ذوي الإعاقة الذهنية واستخدامه في تخويف الممثل المشارك في الحلقة.





ويأتي تحرك المجلس إعمالا بدوره في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكرامتهم وفقا للقانون، في إطار ما تم رصده من خلال متابعة البرامج والمسلسلات على شاشات الفضائيات خلال شهر رمضان الكريم.



