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برشلونة يحدد 100 مليون يورو للتخلي عن نجم الفريق

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

وضع مسئولو فريق برشلونة شرطا لبيع نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو، في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وتواجد كوتينيو حاليا معارًا إلى بايرن ميونخ، ومن المقرر أن يعود إلى برشلونة بانتهاء الموسم، بعد قرار الفريق البافاري بعدم تفعيل بند أحقية الشراء.

 

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فأن البارسا اشترط الحصول على 100 مليون يورو من أجل بيع كوتينيو، وإلا سيبقى مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

 

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة لا يفكر في تخفيض هذا الرقم، خاصة بعد قدومه من ليفربول مقابل 160 مليون يورو، وعدم استفادة النادي منه كما كان متوقعت.

 

وارتبط اسم كوتينيو بالعودة إلى البريميرليج من جديد، خاصة في وجود اهتمام من قبل ناديي تشيلسي وتوتنهام.

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