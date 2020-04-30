"مصر للألومنيوم " تكشف عن أسباب تحقيق خسائر بمليار جنيه خلال 9 شهور









أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن نتائج أعمال الشركة غير المدققة عن الفترة المالية المنهتية في مارس 2020، حيث أسفرت النتائج عن تحقيق صافي خسارة بلغت 1.019 مليار جنيه مقابل صافي ربح بلغ 715.814 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.





وعللت الشركة أسباب الخسارة في بيان للبورصة المصرية، إلى زيادة عوامل التكلفة في العملية الإنتاجية وخاصة الطاقة الكهربائية خلال الفترة من أول يوليو2019 حتى نهاية مارس 2020،





وأضافت الشركة أن السبب الثاني للخسائر يرجع الي انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري والانخفاض الحاد في السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن خلال الفترة من أول يوليو2019 حتى نهاية مارس 2020.





ومن أسباب الخسائر أيضاً هو انخفاض عوائد الاستثمارات المالية نتيجة انخفاض معدلات العائد عليها وتنازل الشركة عن جزء كبير من استثماراتها المالية لسداد التزاماتها المالية وذلك بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.





يذكر أن ، مصر للألومنيوم قد أعلنت عن شراء 5 شركات عالمية ومحلية لكراسة شروط مناقصة تطوير الخط السابع للشركة ، وذلك لرفع إنتاجها بنحو 250 ألف طن سنويًا، وقال مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التى تتبعها مصر للألومنيوم، لـ«المال» إن الكيانات الخمسة التى اشترت الكراسة هى: «بيكتل» الأمريكية، و«كى هوم» الإنجليزية، و«إيهاف» و«سويسال» المصريتان، و«تشاليكو» الصينية.





وطرحت مصر للألومنيوم مناقصة عالمية لتطوير الخط السابع بمصنعها فى نجع حمادى على مرحلتين، وإضافة طاقات إنتاجية بواقع 250 ألف طن سنوياً، وتم فتح الباب لشراء كراسة التطوير بسعر 2000 دولار فى الفترة من 20 فبراير إلى 10 مارس