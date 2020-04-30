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إسلام آباد: مقتل ثلاثة بينهم جندي باكستاني في إطلاق النار هندي

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
زعمت العلاقات العامة بين الخدمات في باكستان، اليوم الخميس، أن القوات الهندية استهدفت مواقع باكستانية بأسلحة آلية وثقيلة فى قطاع كايلر، وقالت، إن مدنيين وجندي في الجيش قُتلوا في إطلاق النار عبر الحدود.

وأضافت العلاقات العامة بين الخدمات، أن الجيش الباكستاني رد بشكل فعال، مما أدى إلى خسائر فادحة للقوات الهندية، موضحة، أنه "خلال تبادل لإطلاق النار الشديد، توفي جندي يبلغ من العمر 34 عامًا ومقيمًا في منطقة الكرك. وفي قطاع راكيكري استهدفت قوات الجيش الهندي السكان المدنيين عمدًا"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

توفيت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 52 عامًا، وأُصيب طفل عمره 10 سنوات وامرأة تبلغ من العمر 55 عامًا، جراء إطلاق النار العشوائي في قرية كيرني.

وقال رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا يوم الاربعاء خلال زيارة لخط السيطرة، إن الجيش الهندي سيحصل دائما على "استجابة مناسبة" لانتهاكات وقف إطلاق النار على طول خط السيطرة.

تم إبلاغ الجنرال باجوا عن "الانتهاكات" الأخيرة من قبل القوات الهندية "التي تستهدف عمدًا المدنيين الأبرياء على طول خط السيطرة ورد الجيش.

انخرطت الهند وباكستان في معارك لا هوادة فيها عبر الحدود منذ بداية هذا الشهر، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة مدنيين من الجانبين. وأصيب العشرات بجروح بسبب المناوشات.

انخرط المتنافسان في جنوب آسيا في إطلاق المدفعية بشكل شبه يومي. واتُهمت الهند بارتكاب 805 انتهاكات لوقف إطلاق النار وباكستان لـ 900 حتى الآن.

بدأت العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين في التدهور أكثر بسبب معارك فبراير 2019، لكنها وصلت إلى مستوى منخفض جديد مع إلغاء المادة 370، التي أعطت وضعًا خاصًا لجامو وكشمير، في أغسطس.

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