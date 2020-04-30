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الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم (فيديو)

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا اعتبارا من اليوم بمعدل درجتين.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن نشاط الرياح سيقلل من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة، منوهة بأن درجة الحرارة ستصل يوم السبت المقبل إلى 35 درجة.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستعاود انخفاضها اعتبارا من يوم الأحد، مشددة على ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل يومي للتعرف على حالة الطقس الفترة الحالية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، بدرجات الحرارة، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 30 إبريل 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

الوجه البحري
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، حيث تنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.


وتوقعت الأرصاد الجوية في بيانها، أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد اعتدالا في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويسود السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس لطيف، مع توقعات بوجود شبورة مائية على الطرق السريعة في الصباح الباكر.

وأكدت الأرصاد الجوية أن الطقس يميل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وقالت الأرصاد الجوية إن الطقس يشهد برودة في الليل على معظم الأنحاء، ويكون لطيف على جنوب الصعيد. كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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طقس الخميس درجات الحرارة حالة الطقس بوابة الفجر الفجر الأرصاد

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