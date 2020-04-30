تيك توك TikTok يحقق أكثر من 2 مليار عملية تحميل على نظامي تشغيل iOS و Android





استطاع مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، تيك توك TikTok، المملوك للشركة الصينية بايت دانس، أن يصل إلى أكثر من 2 مليار عملية تحميل على الهواتف الذكية العاملة بنظامي تشغيل iO S و Andro id، وفقًا لأحدث البيانات من شركة أبحاث السوق Sensor Tower.





وذكرت شركة Sensor Tower، في أحدث تقرير لها، أنه تم تطبيق تيك توك TikTok، أكثر من 2 مليار مرة عالميًا من خلال متجري App Store و Google Play للتطبيقات.





وكشف القرير أن تطبيق تيك توك TikTok حقق أكثر من 315 مليون عملية تثبيت عبر App Store و Google Play في الربع الأول من عام 2020.





وكانت معظم عمليات التحميل في الهند، حيث سجلت 611 مليون عملية تحميل بنسبة 30.3% من أجمالي عمليات التحميل، وجاءت الصين في المركز الثاني بـ 196 مليون عملية تحميل، واحتلت الولايات المتحدة المركز الثالث بـ 165 مليون عملية تحميل.





والمثير للاهتمام أن الغالبية العظمى من تنزيلات تطبيق تيك توك TikTok، كانت من خلال متجر Google Play، بنسبة 75.5٪، حيث سجل متجر تطبيقات iOS نسبة 24.5٪.



