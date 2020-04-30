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فايلر يوجه ضربة جديدة إلى صالح جمعة

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

حسم النادي الأهلي موقفه النهائي في الساعات القليلة الماضية بشأن مستقبل صالح جمعة نجم الفريق.

 

وأبلغ مسئولو القلعة الحمراء صالح جمعة أن إدارة النادي قررت رحيله في نهاية الموسم الجاري ويجب عليه البحث عن عرض مناسب له في الصيف القادم.

 

وجاء قرار إدارة الأحمر برحيل صالح جمعة بعد إصرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء بعدم استمرار اللاعب في الفريق نظرا لعدم حاجته له.

 

ومن المتوقع أن ينضم صالح جمعة إلى أحد أندية الدوري الخليجي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب رحيله عن الأهلي.

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