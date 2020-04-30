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سنغافورة تسجل أكثر من 500 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
سجلت سنغافورة 528 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا حتى ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، وفقا لوزارة الصحة في البلاد.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 15.641 حالة في دولة-مدينة جنوب شرق آسيا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

من بين الحالات الجديدة اليوم، الغالبية العظمى من حاملي تصاريح العمل المقيمين في مهاجع العمال الأجانب، في حين أن ستة من مواطني سنغافورة أو المقيمين الدائمين.

ارتفعت حالات البلاد بشكل كبير في بداية أبريل، وتتبعت السلطات الزيادة إلى مجموعات من الحالات في المهاجع. يعيش حوالي 200.000 عامل مهاجر في 43 مهاجع، حيث تسهل الظروف الضيقة والمرافق المشتركة انتشار فيروس شديد العدوى.

المهاجع كلها الآن مغلقة، مع عدم دخول أو خروج أي شخص. أخذت السلطات السكان الذين تظهر عليهم أعراض الحجر الصحي، وزادوا من الاختبارات، ويراقبون السكان الذين لا يزالون داخل مساكن الطلبة.

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