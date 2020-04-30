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دينا الشربيني مطلوبة على جوجل بعد عرض الحلقة 6 من "لعبة النسيان"

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
رشا عادل
بعد عرض الحلقة 6 من مسلسل "لعبة النسيان، تصدرت الفنانة دينا الشربيني مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

مسلسل "لعبة النسيان" تدور أحداث في إطار الغموض حول رقية التي تعرض لحادث ادى لدخولها غيبوبة 4 أشهر وفقدان ذاكرتهاـ ويشارك في بطولته الفنانة دينا الشربيني وأحمد داود وأحمد صفوت رجاء الجداوي، ويعرض المسلسل على شاشة قناة "ام بي سي مصر".

ويذكر أن دينا الشربيني، تواصل تصوير المشاهد المتبقية من مسلسلها "لعبة النسيان" بجانب فريق العمل، حتى يكتمل عرضه خلال شهر رمضان المبارك، وذلك سبب تعطل التصوير فترة نتيجة لفيروس كورونا المستجد.

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