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مستريح جديد ينصب على مواطني الإسكندرية في 20 مليون جنيه

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:31 م
ارشيفية
ارشيفية
محمد رجب - دينا حسن
قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، حبس مدير مبيعات بشركة تسويق 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب علي المواطنين والاستيلاء علي 20 مليون جنيه، وايهامهم  باستثمار أموالهم في مجال تجارة الإلكترونيات وأجهزة المحمول مقابل حصولهم على نسبة أرباح شهرية تصل إلى 25٪، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغا من "أ. م. س"، صاحب شركة للاستثمار العقاري، وآخرين، يتهمون "ي. س. ج"، مدير مبيعات بشركة تسويق، مقيم بمنطقة سموحة دائرة قسم شرطة سيدى جابر، بتلقي مبالغ مالية منهم تصل إلى 20 مليون جنيه، بعد إقناعهم بقدرته على استثمار أموالهم في مجال تجارة الإلكترونيات وأجهزة المحمول، مقابل حصولهم على نسبة أرباح شهرية تصل إلى 25٪ من إجمالي المبلغ، إلا أنه تهرب منهم وامتنع عن رد المبالغ المالية التى تحصل عليها من ضحاياه.

تم تشكيل فريق بحث من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وتوصلت إلى صحة الواقعة، وقيام المتهم بمزاولة نشاط إجرامي غير مشروع فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وتحصل على مبالغ مالية من المبلغين وكذلك آخرين جارى تحديدهم، وأوهم ضحاياه بقدرته على استثمار أموالهم وتوفير ربح شهرى لهم، ووقع على شيكات بنكية متعددة بقيمة المبلغ المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، واستئذان النيابة العامة، القي القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرير المحضر رقم 8311 لسنة 2020 جنح سيدى جابر، واخطرت النيابة التحقيقات.

في سياق منفصل، تمكنت إدارة شرطة التموين بالإسكندرية، من ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العطارين لحجبه عن التداول كمية قدرها (3500 قطعة مسلتزمات طبية "كمامة - جوانتى") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الجهود من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (3 طن "سكر") بدون مستندات مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

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