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لمساعدة العمالة.. سقوط نصاب السيدة زينب بعد جمعه 200 ألف جنيه

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:34 م
ارشيفية
ارشيفية
هبة عبد الحفيظ
مستغلا الظروف التي تمر بها البلاد، وانتشار عدوى فيروس الكورونا، حيث زعم مساعدة العمالة غير المنتظمة بالبلاد، وجمع 200 ألف جنيه من المواطنين.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بالقليوبية، بقيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم فنى، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، له معلومات جنائية) بالنصب والاحتيال على المواطنين وإنشائه كيانات "وهمية" واستخراج سجلات تجارية لفتح حسابات بنكية بالعديد من البنوك والاتصال هاتفيًا برؤساء مجالس إدارات الشركات والمؤسسـات الكبرى بالبلاد مُنتحلًا صفـــة موظف بإحدى الجهات بالدولــــة، ويطلب منهم التبرع لمساعــدة المواطنين محدودى الدخل والعمالة غير المنتظمة، نظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم مُستخدم أرقام هواتف محمولة ليست مسجلة باسمه حتى يكون بمنأى عن ضبطه، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء من الشاكى على مبلغ (200 ألف جنيه مصرى) تحت ذلك الزعم، وقام بإيداعها فى حسابات بالبنوك، ثم قام المتهم بسحبها والاستيلاء عليها. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول المستخدم فى تلك الواقعة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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زعما توفير فرص عمل للمواطنين بالخارج، واستوليا على أموالهم، بالغربية للتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطهما لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والإاتيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من حاصل على دبلوم مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية وآخر، بقيام مدير مبيعات مقيم بالخارج "له معلومات جنائية"، شقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للدول العربية وتدبير فرص عمل لهما بها.

وتبين استيلاء المتهمين، من الشاكيين على مبلغ 130 ألف جنيه، من أصل مبلغ 200 ألف جنيه، مقابل تسفيرهما إلى إحدى الدول العربية وإيجاد فرص عمل لهما بها، إلا أنهما لم يلتزما بما تم الاتفاق عليه، ورفضا رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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