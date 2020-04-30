مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 6.. كريم فهمي يقع في غرام ياسمين عبد العزيز من أول

اعتلى مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 6 صدارة "ترند" محرك البحث الأشهر جوجل، فور عرضها بساعات قليلة، نظرًا للأحداث الكثيرة التي طرأت على العرض.





مشاهد مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 6





وشهد مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 6 تطورا في العلاقة بين النجمة ياسمين عبدالعزيز والتي تجسد شخصية "غالية" والنجم كريم فهمي الذي يؤدي ويجسد دور "مراد".





أحداث مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 6





وأحب مراد خلال مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 6 البطلة والشخصية المحورية بالعمل الدرامي "غالية" منذ أن رآها أول مرة وظل يلاحقها من أجل التقرب غليها.





متابعة مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 6





وبحث الكثيرون على مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 6 بعدما اشتعلت قصة الحب بين "مراد" الذي يسعى جاهدًا إلى الوصول إلى قلب "غالية" في ثنائي جديد على مشاهد الجمهور.





تفاصيل مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 6





وتمر أحداث مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 6 في محاولة التقرب بين النجمين، حيث رآها في أحد الحفلات وكانت لديها مشاكل مع زوجها "عبدالله" المخرج المعروف لتتطور المشاكل بينهما وينفصلا، وهو ما جعلها تخاف أن تقوم بتجارب عاطفية مجددًا.





موعد عرض مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 6





يذاع مسلسل "ونحب تاني ليه" عبر قناة cbc في تمام الـ9:30 مساءً ويعاد الساعة 6:30 صباحًا وفي تمام الـ4:30 عصرًا.







