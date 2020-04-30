تمديد عزل قرية كفر العجمي في كفر الشيخ لمنع تفشي كورونا

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، القرار رقم (412) لسنة 2020م، باستمرار العمل بالقرار رقم (389) لسنة 2020، بشأن مد عزل قرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا، حتى 6 مايو، بالتنسيق مع مديرية الصحة بكفرالشيخ، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والخطة الوقائية الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار أعمال التطهير والتعقيم للقرية بصفة دورية في كافة الشوارع والمنازل والمباني بالقرية بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها.

وأوضح أن المحافظة ملتزمة بتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة، وتوفير احتياجات الأهالي من السلع الغذائية وكافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.

خروح 21 مصابا بكورونا من مستشفيات العزل





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.





تسجيل 226 إصابة بكورونا ووفاة 21 حالة





وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.





وقال: متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





إجمالي المصابين بكورونا 1335 والوفيات 380 حالة





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



