متطوعة بمستشفى للعزل: نعطي حياة جديدة وسعادة للمصابين (فيديو)

قالت الدكتورة بسمة أشرف، صيدلانية متطوعة للعمل بمستشفى قها للعزل، إنه لم يطلب منها الانضمام للفريق الطبي لمستشفى عزل قها، وإنما هى من تطوعت للعمل بإرادتها.





وأشارت "بسمة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أنها توجهت لوزارة الصحة لتسجيل اسمها للعمل في مستشفيات العزل، وبعد أسبوعين اتصلوا بها لإبلاغها بالانضمام لمستشفى العزل بقها.





وأضافت صيدلانية متطوعة لعمل بمستشفى قها للعزل: "كل يوم كان احساسي وإصراري بيزيد أني أكمل العمل.. إحنا بنعطي حياة وسعادة جديدة للمصابين"، لافتة إلى أن أسرتها رفضت ذهابها للمستشفى العزل خوفا عليها، معقبة: "والدتي زعلت مني، لأنها خايفة عليا"، ولكن والدها أيدها في موقفها ودعمها.





ووجهت رسالة إلى المواطنين، "خليكم في البيت، وحافظوا على نفسكم، مش هتستحملوا تكونوا سبب في إيذاء حد من أسرتك"، مضيفة أن الأطباء يعملون 24 ساعة لخدمة المرضى.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.



