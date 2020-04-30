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نصائح تحمي طفلك من فيروس كورونا.. (فيديو)

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:42 م
ارشيفية
ارشيفية
منى صموئيل
وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح البسيطة التي من دورها حماية الأطفال ووقايتهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وذلك من خلال فيديو بث على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك"، وجاءت النصائح كالأتي:

1- تعقيم الأسطح التي يستخدمها الطفل مثل أجهزة الكمبيوتر، الموبايل، الكراسي.

2- تعليم الطفل انه لابد ان يكون هناك مسافة بينه وبين الناس الذين يتعامل معهم، مسافة لتجنب العدوى.

3- عدم التعامل مع الحيوانات في الشارع.

4- البعد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان

5- غسل الايدي باستمرار بالمياه والصابون خاصة بعد اللعب وملامسة الأسطح.

6- غسل الايدي قبل تناول الطعام

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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