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"حياتي مش تمام" لرامي صبري تحقق 9 ملايين مشاهدة على اليوتيوب

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
رشا عادل
حققت أغنية "حياتي مش تمام" للفنان رامي صبري 9 ملايين مشاهدة، وذلك بعد شهرين من طرحها على طريقة الفيديو كليب، بقناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

اغنية "حياتي مش تمام" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع موسيقى جلال الحمداوي، وتريات تانر غنيم، ومهندس صوت محمد عدس ومحمد أسماعيل وسادو، وتم تسجيل الاغنية بإستوديوهات صوت الحب، والأغنية من إنتاج أر ميوزك برودكشن 2020.

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