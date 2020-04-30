برلماني: نظام "تميم" لن يتغير وسيظل معاديا للعرب ومواليا لسيده أردوغان

أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب مستقبل وطن بالعاصمة، أن هناك العديد من التقارير الدولية التي كشفت عن التضليل والأكاذيب المستمرة التي تروجها قناة الجزيرة القطرية من أجل بث الفتن المُضللة ضد الدول العربية واستقرارها، وهو استمرار لعدم المهنية والنهج الخاطئ الذى تسير عليه القناة القطرية بشكل دائم وبدعم مباشر من النظام الارهابى القطرى مُمثلًا في أمير الإرهاب والدم تميم بن حمد.





وقال "مسعود"، في بيان أصدره اليوم الخميس: إن سياسات تميم بن حمد العدائية والإرهابية ضد الدول العربية لن تتغير وسيظل عبدا لسيده الشيطان التركي المهووس رجب طيب أردوغان.





وأضاف أن أكبر دليل على ذلك، تأكيد التقارير الدولية ا ستمرار النظام القطري الإرهابي في سياساته العدائية والإرهابية ضد مصر ودول الخليج إضافة إلى قيام النظام الإرهابي القطري بتمويل النظام الإرهابي التركي مُمثلًا في سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان بمليارات الدولارات للقيام بأعماله الإرهابية والإجرامية داخل عدد من الدول العربية وفي مقدمتها ليبيا وسوريا، وتمويل فضائيات الدم والإرهاب التي تبث سمومها من داخل قطر وتركيا ضد الدول العربية.





وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي بالقيام بمسئولياته في مواجهة النظامين الإرهابيين القطري والتركي والإسراع في تقديمهما إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم جميع الإرهابيين بدولتي قطر وتركيا إلى دولهم حتى يتم محاكمتهم على أعمالهم الإرهابية والإجرامية التي ارتكبوها ضد دولهم.



