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برلماني: نظام "تميم" لن يتغير وسيظل معاديا للعرب ومواليا لسيده أردوغان

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:51 م
أمين مسعود
أمين مسعود
دينا إبراهيم
أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب مستقبل وطن بالعاصمة، أن هناك العديد من التقارير الدولية التي كشفت عن التضليل والأكاذيب المستمرة التي تروجها قناة الجزيرة القطرية من أجل بث الفتن المُضللة ضد الدول العربية واستقرارها، وهو استمرار لعدم المهنية والنهج الخاطئ الذى تسير عليه القناة القطرية بشكل دائم وبدعم مباشر من النظام الارهابى القطرى مُمثلًا في أمير الإرهاب والدم تميم بن حمد.

وقال "مسعود"، في بيان أصدره اليوم الخميس: إن سياسات تميم بن حمد العدائية والإرهابية ضد الدول العربية لن تتغير وسيظل عبدا لسيده الشيطان التركي المهووس رجب طيب أردوغان.

وأضاف أن أكبر دليل على ذلك، تأكيد التقارير الدولية استمرار النظام القطري الإرهابي في سياساته العدائية والإرهابية ضد مصر ودول الخليج إضافة إلى قيام النظام الإرهابي القطري بتمويل النظام الإرهابي التركي مُمثلًا في سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان بمليارات الدولارات للقيام بأعماله الإرهابية والإجرامية داخل عدد من الدول العربية وفي مقدمتها ليبيا وسوريا، وتمويل فضائيات الدم والإرهاب التي تبث سمومها من داخل قطر وتركيا ضد الدول العربية.

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي بالقيام بمسئولياته في مواجهة النظامين الإرهابيين القطري والتركي والإسراع في تقديمهما إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم جميع الإرهابيين بدولتي قطر وتركيا إلى دولهم حتى يتم محاكمتهم على أعمالهم الإرهابية والإجرامية التي ارتكبوها ضد دولهم.

خروح 21 مصابا بكورونا من مستشفيات العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

تسجيل 226 إصابة بكورونا ووفاة 21 حالة

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال: متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 1335 والوفيات 380 حالة 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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