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نيمار يوجه رسالة لطفل عربي فقد ساقه

الخميس 30/أبريل/2020 - 12:56 م
نيمار
نيمار
الفجر الرياضي

بعث نيماردا سيلفا برسالة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي رسالة دعم لصبي سوري، فقد جزءا من ساقه بسبب قنبلة، ويؤكد أنه من محبي اللاعب وفريقه السابق سانتوس.

 

وقال نجم باريس سان جيرمان في مقطع فيديو نُشر عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: "خميس، شكرا لدعمك، أرسل عناقا لك ولعائلتك".

 

وظهرت قصة خميس في البرازيل من خلال سانتوس، النادي الذي تأهل نيمار بين صفوفه، والذي نشر مؤخرا صورا للفتى الصغير وهو يرتدي قميص الفريق ويلعب كرة القدم بأطراف صناعية.

 

وأعلن الطفل في مقطع فيديو عن "حبه" لسانتوس ونيمار، الذي أراد الآن الرد برسالة شكر".

 

وقال مستشارو نيمار في رسالة "على الرغم من الحرب المحزنة في بلاده وجد خميس في كرة القدم السبيل للحفاظ على الأمل في أيام أفضل".

 

وفي ظل الحجر الصحي المفروض في بلاده لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، يعيش نيمار (28 عاما) منذ مارس في قصره في مانجاراتيبا بولاية ريو دي جانيرو، حيث يتبع خطة تدريب مع مدرب اللياقة البدنية الخاص به.

 

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