"تعليم" كفرالشيخ: لم نتلق شكاوى في أول أيام امتحانات ثانية ثانوي

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ: إن 19 ألفا و141 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي أدوا، اليوم الخميس، امتحان الفصل الدراسي الثاني، في مادة اللغة العربية، من دون أي مشاكل تذكر.





وأضافت في بيان، أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، لم تتلق أي شكاوى، وبلغت نسبة الدخول على المنصه 100%، مشيرة إلى أن 19 ألفا و141 طالبا وطالبة أدوا أول امتحانات الترم الثاني في مادة اللغة العربية، منهم 18 ألفا و58 طالبًا وطالبة انتظام، و1083 خدمات.





وتابعت أن طلاب المنازل وعددهم 198 طالبا وطالبة، غير منوط بهم الامتحان، وسيتقدمون بأبحاث بدلًا من أداء الامتحان، حسب تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.





وأوضحت أن الدكتور طارق شوقي، وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، سمح للطلب بالدخول على منصة الاختبار من خلال الـ"تابلت" أو أي جهاز متصل بالإنترنت ولا توجد أي قيود فنية.





ولفتت إلى أنها شكلت غرفة عمليات بالمديرية وغرف فرعية بكل إدراة تعليمية، وهناك تواصل بين الغرفة الرئيسية والغرف الفرعية، لمتابعه أي مشكلات قد تطرأ وتتلقى الشكاوي من الطلاب، وتم حل كل المشكلات الفنية فور ورودها.





تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى في امتحان العربي لأولى ثانوي





وكان 20 ألفا و435 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي أدوا امتحان الفصل الدراسي الثاني، في مادة اللغة العربية، أمس الأربعاء ولم تتلق غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أي شكاوى، وبلغت نسبة الدخول على المنصه 100%، وأدى الطلاب امتحاناتهم، ولم يتخلف طالب نهائيا.





وأكدت الدكتورة بثينة كشك، أنها تابعت أداء الطلاب الامتحان ودخولهم على المنصه، مشيرة إلى أن 20 ألف و435 أدوا أول امتحانات الترم الثاني في مادة اللغة العربية، منهم 19 ألف و623 طالب وطالبه انتظام و812 خدمات.





أما طلاب المنازل وعددهم 189 طالب وطالبة غير منوط بهم الامتحان، وسيتقدمون بأبحاث بدلًا من أداء الامتحان، حسب تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



