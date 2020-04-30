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"تعليم" كفرالشيخ: لم نتلق شكاوى في أول أيام امتحانات ثانية ثانوي
الخميس 30/أبريل/2020 - 12:57 م
عمرو الشامي
قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ: إن 19 ألفا و141 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي أدوا، اليوم الخميس، امتحان الفصل الدراسي الثاني، في مادة اللغة العربية، من دون أي مشاكل تذكر.
وأضافت في بيان، أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، لم تتلق أي شكاوى، وبلغت نسبة الدخول على المنصه 100%، مشيرة إلى أن 19 ألفا و141 طالبا وطالبة أدوا أول امتحانات الترم الثاني في مادة اللغة العربية، منهم 18 ألفا و58 طالبًا وطالبة انتظام، و1083 خدمات.
وتابعت أن طلاب المنازل وعددهم 198 طالبا وطالبة، غير منوط بهم الامتحان، وسيتقدمون بأبحاث بدلًا من أداء الامتحان، حسب تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضحت أن الدكتور طارق شوقي، وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، سمح للطلب بالدخول على منصة الاختبار من خلال الـ"تابلت" أو أي جهاز متصل بالإنترنت ولا توجد أي قيود فنية.
ولفتت إلى أنها شكلت غرفة عمليات بالمديرية وغرف فرعية بكل إدراة تعليمية، وهناك تواصل بين الغرفة الرئيسية والغرف الفرعية، لمتابعه أي مشكلات قد تطرأ وتتلقى الشكاوي من الطلاب، وتم حل كل المشكلات الفنية فور ورودها.
تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى في امتحان العربي لأولى ثانوي
وكان 20 ألفا و435 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي أدوا امتحان الفصل الدراسي الثاني، في مادة اللغة العربية، أمس الأربعاء ولم تتلق غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أي شكاوى، وبلغت نسبة الدخول على المنصه 100%، وأدى الطلاب امتحاناتهم، ولم يتخلف طالب نهائيا.
وأكدت الدكتورة بثينة كشك، أنها تابعت أداء الطلاب الامتحان ودخولهم على المنصه، مشيرة إلى أن 20 ألف و435 أدوا أول امتحانات الترم الثاني في مادة اللغة العربية، منهم 19 ألف و623 طالب وطالبه انتظام و812 خدمات.
أما طلاب المنازل وعددهم 189 طالب وطالبة غير منوط بهم الامتحان، وسيتقدمون بأبحاث بدلًا من أداء الامتحان، حسب تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
خروح 21 مصابا بكورونا من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.
تسجيل 226 إصابة بكورونا ووفاة 21 حالة
وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال: متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 1335 والوفيات 380 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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