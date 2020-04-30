كل ما تريد معرفته عن عقار ريمدسيفير remdesivir وقدرته على مكافحة "كورونا"

تصدر عقار ريمدسيفير remdesivir اليوم الخميس الموافق الـ30 من أبريل 2020 "ترند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تداول تقارير تؤكد فعاليته على مجابهة "كوفيد-19".





عقار ريمدسيفير remdesivir





وأعلنت مجموعة من الباحثين الأمريكيين خبرًا سارًا لكافة دول العالم بشأن فعالية عقار ريمدسيفير remdesivir في مكافحة فيروس كورونا، ومساعدته في سرعة الشفاء.





ترخيص ريمدسيفير remdesivir





وأكدت تقارير صحفية، على أن عقار ريمدسيفير remdesivir هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تخطط للإعلان عن ترخيص استخدام الطوارئ للعقار، برغم رفضها ترخيص أي عقار لـ "كورونا"، وهو ما سيجعله متاح للاستخدام قريبا.





ريمدسيفير remdesivir وهيئة الغذاء والدواء





وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، تجرى محادثات مع الشركة المنتجة لعقار ريمدسيفير remdesivir "جيليد ساينسز" بشأن إتاحته للمرضى المصابين بكورونا.





إتاحة وتوفير ريمدسيفير remdesivir





وكشف متحدث باسم هيئة الغذاء والدواء عن الدخول فى مناقشات مع الشركة المصنعة جلييد ساسنسز لعقار ريمدسيفير remdesivir تهدف إلى إتاحة دواء ريمدسيفير للمرضى بأسرع ما يمكن وبالشكل المناسب.





ريمدسيفير remdesivir وكورونا





وتسعى الحكومة الأمريكية إلى الإسراع في إيجاد عقار يقضي على "كورونا" ولاسيمًا بعد إصابة أكثر من مليون أمريكي، ووفاة 60 ألفًا من أجل حماية اقتصادها وشعبها، لتوضح أن عقار ريمدسيفير remdesivir جعل مصابي كورونا يتعافون بشكل أسرع.





اختبارات ريمدسيفير remdesivir





يُذكر أن الاختبارات التجريبية لعقار ريمدسيفير remdesivir أثبتت فعاليته في التقليل من الآثار والعراض المصاحبة لفيروس "كوفيد-19"، حيث تقلل الأعراض ومدة الإصابة ولا يشفي بسرعة، كبقية عقارات الإنفلونزا.







