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وزير قطاع الأعمال مهنئا العمال: "نقدر جهودكم ودوركم رئيسي في التطوير"

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

تقدم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بالتهنئة لعمال الشركات التابعة للوزارة وكافة العاملين في مختلف مواقع العمل والإنتاج على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، الذي يوافق الأول من مايو كل عام.

وبهذه المناسبة، أعرب الوزير عن تقديره واحترامه لما يبذله العمال الأوفياء من جهود لبناء وطنهم والمساهمة في مسيرة التنمية وتطوير الشركات التابعة للوزارة، والحرص على استمرار عجلة الإنتاج خاصة في ظل ظرف استثنائي يواجه العالم أجمع في مكافحة فيروس كورونا.

كما أكد أن خطة الإصلاح والتطوير التي تتبناها الوزارة لن تكتمل الإ بجهود العاملين الشرفاء المحبين لوطنهم، والتي تتضمن أيضا تأهيل العاملين وتحسين مهاراتهم.

ودعا الوزير، فى تهنئته بمناسبة عيد العمال، كل العاملين بالقطاع إلى بذل مزيد من الجهد والعطاء، لدعم جهود الإصلاح والتطوير بما يعود بالنفع على الشركات والعاملين.


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