خيال مآتة.. المعركة الثالثة في الحلقة 7 مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة





ونشر بيتر ميمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة من الحلقة معلقا عليها قائلا: "المعركة الثالثة خيال مآتة الحلقة 7".









مواعيد عرض مسلسل الاختيار





يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساءًا بتوقيت السعودية، كما يعرض على قناة أون دراما ON Drama.

تردد قناة أون ON الناقلة المسلسل الاختيار

ا لقمر الصناعي: نايل سات التردد :10864 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ :5/6





قصة مسلسل الاختيار





أحداث حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين مربع البرث فى مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.



مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى ومن إنتاج سينرجى.





شوق المخرج بيتر ميمي، جمهوره حول المعركة القادمة التي تتضمنها الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار، وهي معركة "خيال المآتة".