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صفقة القرن.. يوفنتوس يحدد بديل رونالدو

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:12 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي، لايجاد لاعب يمكنه تعويض نجمه المخضرم، كريستيانو رونالدو الفترة المقبلة.

 

وذكرت شبكة " كالتشيو ميركاتو " الإيطالية، أن يوفنتوس يرى بأن نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي هو اللاعب المثالي لخلافة كريستيانو.

 

وأكملت الشبكة، أن باراتيتشي المدير الرياضي للنادي الإيطالي، يعتبر مبابي حلم كبير بالنسبة له، ولكن يعي تماماً صعوبة التعاقد مع صاحب الـ21 عاماً.

 

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 2022 ويسعى النادي الفرنسي لتجديد عقده، في حين يحلم اللاعب الشاب بالإنتقال الى ريال مدريد.

 

ويرفض مبابي تجديد عقده مع النادي الباريسي لتسهيل عملية رحيله الى ريال مدريد في صيف 2021، علماً أن ليفربول يرغب هو الآخر التعاقد معه.

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