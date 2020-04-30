إينرجي حول العالم تبث جولتها الموسيقية السنوية على الهواء غدًا

اعتادت محطات إذاعة إينرجي المتواجدة في 22 دولة حول العالم بتنظيم جولات موسيقية لأهم الفنانين والمطربين في صيف كل عام، وبسبب انتشار فيروس كورونا وظروف الحظر المنزلي الذي تطبقه معظم الدول، قررت إذاعات إينرجي حول العالم الخروج في بث مشترك على صفحاتها عبر السوشيال ميديا بحفلة تجمع أهم نجوم العالم غدا في تمام الثامنة ونصف مساء.

يضم الحفل مجموعة من أهم نجوم العالم مثل مارتن جاركس، مات بوكورا، فريق الروك ون ريبوبليك، المغني الفرنسي من أصل مغربي بلال حساني، ونجم ذا فويس كينجي جيراك، ومغني الراب ميتج جيمس، والممثلة والمغنية جينيفر، والأسكتلندي لويس كابالدي.

وكواحدة من نسخ إينرجي حول العالم، ستذيع إذاعة إينرجي مصر الحفل غدا الجمعة الأول من مايو في تمام الثامنة والنصف مساء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مؤكدة على دور الإعلام حول العالم بالترفيه عن الجماهير وبث الأمل والتفاؤل في نفوسهم رغم الظروف التي تمر بها معظم البلاد.