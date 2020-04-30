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10 قطاعات تقود مؤشرات بورصة الكويت للصعود في ختام التعاملات

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:07 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير


أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 10 قطاعات على رأسها المواد الأساسية ، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.77% رابحاً 86.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4975.39 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.72% رابحاً 90.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5356.25 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.9% رابحاً 78.62 نقطة ليغلق عند مستوى 4226.44 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.72%، رابحاً 70.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4187.27 نقطة ، وجرى التداول بختام التعاملات على 220.7 مليون سهم بقيمة 43.3 مليون دينار كويتى عبر 8901 صفقة.
 
وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 4.04%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 3.42%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.96%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.35%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.48%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.40%.
 

وجاء سهم "شركة دانة الصفاة الغذائية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة  ببورصة الكويت  بارتفاع نسبته 20.18%، تليه شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 15.79%، ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 15.18%، فيما تصدر سهم "الشركة المتكاملة القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.62% ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 5.24%، ثم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 5.13%.

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