10 قطاعات تقود مؤشرات بورصة الكويت للصعود في ختام التعاملات









أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 10 قطاعات على رأسها المواد الأساسية ، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.77% رابحاً 86.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4975.39 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.72% رابحاً 90.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5356.25 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.9% رابحاً 78.62 نقطة ليغلق عند مستوى 4226.44 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.72%، رابحاً 70.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4187.27 نقطة ، وجرى التداول بختام التعاملات على 220.7 مليون سهم بقيمة 43.3 مليون دينار كويتى عبر 8901 صفقة.

وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 4.04%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 3.42%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.96%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.35%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.90%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.48%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.40%.





وجاء سهم "شركة دانة الصفاة الغذائية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 20.18%، تليه شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 15.79%، ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 15.18%، فيما تصدر سهم "الشركة المتكاملة القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.62% ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 5.24%، ثم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 5.13%.