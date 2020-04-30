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إعادة إعمار 60 منزلا بقريتين في قنا
الخميس 30/أبريل/2020 - 02:09 م
بسام عبدالحميد
قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: إن صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان، أعادا إعمار 60 منزل للأسر الأولى بالرعاية في قريتي نجع الرماش والسويس بمركز قفط.
وأكد المحافظ، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير متطلبات المواطنين وتحسين البيئة العامة لهم ورفع مستوى معيشتهم وفي المقدمة منهم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.
وقدم "الداودي" تهنئته للأهالي بإعادة إعمار منازلهم، مشيدًا بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصندوق تحيا مصر؛ لإعمار القرى الأكثر احتياجا بالتنسيق مع جمعية الأورمان للوصول إلى كافة الأسر المستحقة وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الاكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
من ناحيته، أوضح جابر محمد، مدير مكتب جمعية الأورمان بقنا، أن إعادة إعمار الـ60 منزلا تأتي ضمن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون الثالث بين "صندوق تحيا مصر" والجمعية، والذي يستهدف إعادة إعمار 2880 منزلا على مستوى 100 قرية في محافظات الجمهورية، وأن المرحلة الأولى من البروتوكول تم خلالها إعادة إعمار 60 منزلا أيضا في أكتوبر الماضي.
وأضاف أن بروتوكول التعاون الأول والثاني تم خلالهما إعادة إعمار 480 منزلا في 16 قرية بمحافظة قنا، وأنه مع انتهاء بروتوكول التعاون الثالث سيصل عدد المنازل التي تم إعادة إعمارها إلى 600 منزل في 20 قرية بمحافظة قنا بتكلفة مالية 20 مليون و400 ألف جنيه.
وجاء ذلك خلال تسليمه عدد من المنازل للأسر المستحقة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ ومسئولي مديرية التضامن الاجتماعي وممثلي صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير ورفع كفاءة القرى الأكثر احتياجًا في جميع انحاء جمهورية مصر العربية.
خروح 21 مصابا بكورونا من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.
تسجيل 226 إصابة بكورونا ووفاة 21 حالة
وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال: متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 1335 والوفيات 380 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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