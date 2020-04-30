إعادة إعمار 60 منزلا بقريتين في قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا: إن صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان، أعادا إعمار 60 منزل للأسر الأولى بالرعاية في قريتي نجع الرماش والسويس بمركز قفط.





وأكد المحافظ، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير متطلبات المواطنين وتحسين البيئة العامة لهم ورفع مستوى معيشتهم وفي المقدمة منهم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.





وقدم "الداودي" تهنئته للأهالي بإعادة إعمار منازلهم، مشيدًا بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصندوق تحيا مصر؛ لإعمار القرى الأكثر احتياجا بالتنسيق مع جمعية الأورمان للوصول إلى كافة الأسر المستحقة وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الاكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة للمواطنين.





من ناحيته، أوضح جابر محمد، مدير مكتب جمعية الأورمان بقنا، أن إعادة إعمار الـ60 منزلا تأتي ضمن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون الثالث بين "صندوق تحيا مصر" والجمعية، والذي يستهدف إعادة إعمار 2880 منزلا على مستوى 100 قرية في محافظات الجمهورية، وأن المرحلة الأولى من البروتوكول تم خلالها إعادة إعمار 60 منزلا أيضا في أكتوبر الماضي.





وأضاف أن بروتوكول التعاون الأول والثاني تم خلالهما إعادة إعمار 480 منزلا في 16 قرية بمحافظة قنا، وأنه مع انتهاء بروتوكول التعاون الثالث سيصل عدد المنازل التي تم إعادة إعمارها إلى 600 منزل في 20 قرية بمحافظة قنا بتكلفة مالية 20 مليون و400 ألف جنيه.





وجاء ذلك خلال تسليمه عدد من المنازل للأسر المستحقة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ ومسئولي مديرية التضامن الاجتماعي وممثلي صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير ورفع كفاءة القرى الأكثر احتياجًا في جميع انحاء جمهورية مصر العربية.



