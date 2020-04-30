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السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:09 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الفجر
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من عمران خان، رئيس وزراء باكستان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الباكستاني عبر عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة.

وثمن "خان"، دعم مصر للمبادرة الدولية لباكستان، لتخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة والنامية في ظل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المُستجد.

كما تناول الاتصال تبادل الرؤى بشأن جهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وباكستان لتبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية.

السيسي من جانبه، أشاد بتميز العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وباكستان، مؤكدًا حرص مصر على الدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة، لا سيما فيما يتعلق بالمستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري.

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