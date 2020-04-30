السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من عمران خان، رئيس وزراء باكستان.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الباكستاني عبر عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة.



