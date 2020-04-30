تسجيل 84 وفاة و514 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

أكدت وزارة الصحة في هولندا، تسجيل 84 وفاة و514 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 39316، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت السلطات الصحية الهولندية، سجلت أمس الأربعاء، 145 وفاة جديدة بفيروس كورونا و386 إصابة إضافية.

وكانت وزارة الزراعة في هولندا، وضعت مزرعتي لحيوانات الفرو في البلاد تحت الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابة الحيوانات بفيروس كورونا الجديد، داعية الناس للإبلاغ عن أي حالات أخرى محتملة في الحيوانات.

وفي بيان لوزارة الزراعة الهولندية، قالت فيه إن حيوانات الفرو، التي تم اختبارها بعد ظهور علامات على وجود صعوبة في التنفس، يعتقد أنها أُصيبت بالعدوى من قبل موظفون مصابون بالفيروس، كما أوردت وكالة "رويترز".

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.