عفريت مغربي يتجول في شوارع القاهرة في "كريزي تاكسي"

خلال الحلقة السادسة من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي"، المذاع على قناة الحياة، استطاع الفنان إبراهيم السمان أن يتقمص شخصية الشخص الملبوس بنجاح، حيث أنه قام بدور سائق مجنون ملبوس من مجموعة من العفاريت المختلفة التي تطلب منه أشياء غريبة مثل حضن الراكب مع تغيير الصوت لمغربي مع مجموعة من الكلمات المغربية، مما يوتر الركاب ويدفعهم لمحاولة إنقاذ السائق وإخراج العفريت منه عن طريقة قراءة القرآن والدعاء له، خوفاً على أرواحهم وخوفاً على السائق، إلا أن يكتشفوا حقيقة المقلب في النهاية.

الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.