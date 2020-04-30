"صناعة النواب" تتابع إجراءات تنفيذ ترفيق التجمعات الصناعية والحضانات التكنولوجية

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تدرس ما جاء في بيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أمام البرلمان باستهداف توجيه استثمارات عامة بنحو 5.9 مليار جنيه لوزارة التجارة والصناعة لتنفيذ العديد من المشروعات وذلك في بيانها عن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020-2021.





وأيد "عامر"، في بيان اليوم الخميس، اتجاه الحكومة إلى استكمال أعمال ترفيق 13 تجمعًا صناعيًا بمختلف المحافظات بمبلغ 5 مليار جنيه وطرح مساحات مرفقة في حدود 10 ملايين متر مربع، مطالبا بضرورة أن تعلن الحكومة عن البرامج والتوقيتات الزمنية للانتهاء من ترفيق هذه التجمعات.





وأشاد رئيس صناعة النواب، بإعلان الحكومة، إنشاء 5 حاضنات تكنولوجية للمشروعات الصغيرة واستكمال التوسع في إقامة مراكز التدريب المطورة بإنشاء 8 مراكز ليرتفع عدد المستفيدين في منظومة التدريب الصناعي إلى 36.5 ألف متدرب.





740 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الكلية في خطة التنمية للعام 2020-2021





وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الكلية قدرت في خطة التنمية للعام المالي 2020-2021 بـ740 مليار جنيه مقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة العام المالي الجاري، وهي أقل من الاستثمارات المحققة في عام 2018- 2019 والتي ناهزت 970 مليار جنيه.





وتعويضا لاحتمالات انخفاض الاستثمار الخاص بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، عمدت وزارة التخطيط لتخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة التي تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة تربو على 80% من الاستثمارات الكلية، منها 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34% عن العام المالي 2019-2020.



