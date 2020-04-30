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"صناعة النواب" تتابع إجراءات تنفيذ ترفيق التجمعات الصناعية والحضانات التكنولوجية

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:13 م
فرج عامر
فرج عامر
دينا إبراهيم
أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تدرس ما جاء في بيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أمام البرلمان باستهداف توجيه استثمارات عامة بنحو 5.9 مليار جنيه لوزارة التجارة والصناعة لتنفيذ العديد من المشروعات وذلك في بيانها عن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020-2021.

وأيد "عامر"، في بيان اليوم الخميس، اتجاه الحكومة إلى استكمال أعمال ترفيق 13 تجمعًا صناعيًا بمختلف المحافظات بمبلغ 5 مليار جنيه وطرح مساحات مرفقة في حدود 10 ملايين متر مربع، مطالبا بضرورة أن تعلن الحكومة عن البرامج والتوقيتات الزمنية للانتهاء من ترفيق هذه التجمعات.

وأشاد رئيس صناعة النواب، بإعلان الحكومة، إنشاء 5 حاضنات تكنولوجية للمشروعات الصغيرة واستكمال التوسع في إقامة مراكز التدريب المطورة بإنشاء 8 مراكز ليرتفع عدد المستفيدين في منظومة التدريب الصناعي إلى 36.5 ألف متدرب.

740 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الكلية في خطة التنمية للعام 2020-2021 

وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الكلية قدرت في خطة التنمية للعام المالي 2020-2021 بـ740 مليار جنيه مقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة العام المالي الجاري، وهي أقل من الاستثمارات المحققة في عام 2018- 2019 والتي ناهزت 970 مليار جنيه.

وتعويضا لاحتمالات انخفاض الاستثمار الخاص بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، عمدت وزارة التخطيط لتخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة التي تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة تربو على 80% من الاستثمارات الكلية، منها 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34% عن العام المالي 2019-2020.

خروح 21 مصابا بكورونا من مستشفيات العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيًا.

تسجيل 226 إصابة بكورونا ووفاة 21 حالة

وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال: متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 1335 والوفيات 380 حالة 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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