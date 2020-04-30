مؤشر سوق دبي المالي يتخطي مستوي الـ 2000 نقطة في ختام التعاملات









أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 1.12% رابحاً 22.52 نقطة ليغلق عند مستوى 2026.61 نقطة، مدفوعا بصعود 5 قطاعات على رأسها البنوك بعد إعلان نتائج أعمال بنك دبى الإسلامى ، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 316.8 مليون سهم محققة ما قيمته 285.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 5502 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 16 سهما، فيما انخفض 15 سهما، واستقرت 3 أسهم.





وارتفعت 5 قطاعات بسوق دبى المالي ، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.66%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.81%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.5%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.78%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.4%.





وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 7.90%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 5.48%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 5%، ثم سهم بنك المشرق بنسبة 4.93%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 19.1 مليون ورقة بقيمة 52.6 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 0.36%، ثم سهم بنك دبى الإسلامى.