مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.16% في ختام تعاملات اليوم









أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.16% رابحاً 2.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1310.73 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار ، وبلغ حجم التداول بسوق البحرين بختام التعاملات، 3.6 مليون سهم بقيمة 411.8 ألف دينار بحرينى.





وقاد الارتفاع بسوق البحرين المالي اليوم ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.02% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.8%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.63%.