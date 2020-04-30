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مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.16% في ختام تعاملات اليوم

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:16 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير


أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.16% رابحاً 2.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1310.73 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار ،وبلغ حجم التداول بسوق البحرين بختام التعاملات، 3.6 مليون سهم بقيمة 411.8 ألف دينار بحرينى.
  

وقاد الارتفاع بسوق البحرين المالي اليوم ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.02% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.8%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.44% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.63%.
 

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