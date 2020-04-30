تريزيجيه ضيف أحمد يونس في "حلو بس" على dmc

يحل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر القومي، ضيفا على برنامج "حلو بس"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس، عبر قناة dmc، غدا الجمعة، في تمام الساعة 2:30 ظهرا.

يتحدث تريزيجيه مع يونس عبر تطبيق "Zoom"، عن أحلامه وطموحاته، وأهمية وجودها كحافز للتقدم والتطور في الحياة، فضلا عن مواجهته للعديد من التحديات في مسيرته، لا سيما التنمر ضده. كما يتحدث عن الشهر الفضيل وكيف يقضيه مع أسرته، ودعم العائلة المستمرة له حتى الآن.

"حلو بس" من إنتاج مجموعة قنوات DMC ويعد برنامج الأطفال الأول الذي يذاع على الشاشات المصرية منذ سنوات، حيث يخاطب الأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا، ويستضيف عددًا من الشخصيات طوال الـ30 حلقة، من بينهم أطفال يناقش معهم بعض القضايا التي تمسهم مثل فكرة "أنا زعلان من ماما" و"أنا عايز كلب"، كما يناقش فكرة القراءة وتنظيم الوقت والموهبة والأحلام لدى الأطفال والمساواة بين البنت والولد.