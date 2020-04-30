Advertisements

رفع الدعم لاتحاد الثقافة من 200 ألف إلى 2 مليون في عهد "صبحي"

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:17 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

تشهد وزارة الشباب والرياضة حاليا برئاسة أشرف صبحي عديدا من المجاملات الفجة ترجع إلى علاقة الوزير الحالي بعدد من الصحفيين والإعلاميين وهو ما نتج عنه عدد من المخالفات، ما أدى لتقديم لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب طلب إحاطة ضد الوزير بسبب المخالفات في اتحاد الثقافة الرياضية، بجانب تقديم شكاوى لمجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمجاملات فجة في وزارة الشباب والرياضة.


وأكد مصدر بأن عددا من الشكاوى تقدمت لمجلس الوزراء بخصوص زيادة دعم اتحاد الثقافة الرياضية برئاسة أشرف محمود في عهد أشرف صبحي عن عهد خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق، بشكل كبير وبلا مبرر خاصة أن الاتحاد ليس له أي أنشطة رياضية أو ثقافية منذ إنشائها وحتى الآن.


وذكرت الشكاوى التي تقدمت لرئاسة مجلس الوزراء أن اتحاد الثقافة الرياضية كان يحصل على 200 ألف جنيه فقط دعما من وزارة الشباب والرياضة في عهد الوزير السابق خالد عبد العزيز، بينما تم رفع الدعم إلى 2 مليون جنيه لاتحاد الثقافة الرياضة في عهد الوزير الحالي أشرف صبحي.


كما ذكرت إحدى الشكاوى التي تقدمت إلى مجلس الوزراء – وحصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على صورة منها لتقديم طلب الإحاطة ضد وزير الشباب والرياضة- أن الوزير الحالي كان متواجدا بمجلس اتحاد الثقافة الرياضية وبالتالي ما يحدث من دعم كبير لهذا الاتحاد دون غيره بدافع المجاملة، خاصة أنه بدأ حالة من التقشف لعديد من الاتحادات ومنها الأولمبية والبارالمبية التي تعد أبطالا للحصول على ميداليات لمصر ولكنه في نفس الوقت رفع الدعم لاتحاد الثقافة الرياضية من 200 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه.


وأضاف المصدر، أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ستقدم أيضا شكوى بالمستندات بمخالفات اتحاد الثقافة الرياضية إلى رئاسة مجلس الوزراء للتحقيق في الأمر، خاصة أن اللجنة فتحت تحقيقا في الملف منذ فترة طويلة بسبب الدعم المالي الضخم الذي يتلقاه الاتحاد من وزارة الرياضة دون أي مردود ملموس أو محسوس على الساحة، وعدم الاستفادة من تواجد هذا الاتحاد إلا لأعضائه فقط.

أخبار تهمك

عاجل.. وزيرة الصحة تعلن خطة عودة الحياة والتعايش مع كورونا

منذ يوم

فايلر يوجه ضربة جديدة إلى صالح جمعة

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة عن حالات الوفاة بكورونا

منذ يومين

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الأوقاف يكشف موعد فتح المساجد (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يحصل على موافقة هيدرسفيلد لاستمرار صبحي وشرط وحيد لإتمامها

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من وزيرة التضامن بشأن معاشات شهر مايو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر علاجا لـ"كورونا".. تعرف عليه

منذ حوالي 16 ساعة

مستريح جديد ينصب على مواطني الإسكندرية في 20 مليون جنيه

منذ ساعتين و 14 دقيقة

صفقة القرن.. يوفنتوس يحدد بديل رونالدو

منذ 34 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

على رأسهم ميسي.. 3 أسماء تضمن للابورتا العودة لرئاسة برشلونة

منذ ساعتين

تفاصيل جديدة عن حالة زعيم كوريا الشمالية المختفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

منذ ثلث ساعة

أجويرو: كارثة واحدة تجبر ميسي على مغادرة برشلونة

منذ أقل من ساعة

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:25 م

عاجل.. وزارة الصحة تبدأ أول تجربة لعلاج مصابي فيروس كورونا

مسئول بـ"المصل واللقاح" يحذر من ذروة إصابات كورونا في مصر

11:12 ص

مستريح جديد ينصب على مواطني الإسكندرية في 20 مليون جنيه

12:31 م

شيء خطير.. خبيرة تحذر من شرب العصير عند الإفطار (فيديو)

08:34 ص

تفاصيل جديدة عن حالة زعيم كوريا الشمالية المختفي

11:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة