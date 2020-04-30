رفع الدعم لاتحاد الثقافة من 200 ألف إلى 2 مليون في عهد "صبحي"

تشهد وزارة الشباب والرياضة حاليا برئاسة أشرف صبحي عديدا من المجاملات الفجة ترجع إلى علاقة الوزير الحالي بعدد من الصحفيين والإعلاميين وهو ما نتج عنه عدد من المخالفات، ما أدى لتقديم لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب طلب إحاطة ضد الوزير بسبب المخالفات في اتحاد الثقافة الرياضية، بجانب تقديم شكاوى لمجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمجاملات فجة في وزارة الشباب والرياضة.





وأكد مصدر بأن عددا من الشكاوى تقدمت لمجلس الوزراء بخصوص زيادة دعم اتحاد الثقافة الرياضية برئاسة أشرف محمود في عهد أشرف صبحي عن عهد خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق، بشكل كبير وبلا مبرر خاصة أن الاتحاد ليس له أي أنشطة رياضية أو ثقافية منذ إنشائها وحتى الآن.





وذكرت الشكاوى التي تقدمت لرئاسة مجلس الوزراء أن اتحاد الثقافة الرياضية كان يحصل على 200 ألف جنيه فقط دعما من وزارة الشباب والرياضة في عهد الوزير السابق خالد عبد العزيز، بينما تم رفع الدعم إلى 2 مليون جنيه لاتحاد الثقافة الرياضة في عهد الوزير الحالي أشرف صبحي.





كما ذكرت إحدى الشكاوى التي تقدمت إلى مجلس الوزراء – وحصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على صورة منها لتقديم طلب الإحاطة ضد وزير الشباب والرياضة- أن الوزير الحالي كان متواجدا بمجلس اتحاد الثقافة الرياضية وبالتالي ما يحدث من دعم كبير لهذا الاتحاد دون غيره بدافع المجاملة، خاصة أنه بدأ حالة من التقشف لعديد من الاتحادات ومنها الأولمبية والبارالمبية التي تعد أبطالا للحصول على ميداليات لمصر ولكنه في نفس الوقت رفع الدعم لاتحاد الثقافة الرياضية من 200 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه.





وأضاف المصدر، أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ستقدم أيضا شكوى بالمستندات بمخالفات اتحاد الثقافة الرياضية إلى رئاسة مجلس الوزراء للتحقيق في الأمر، خاصة أن اللجنة فتحت تحقيقا في الملف منذ فترة طويلة بسبب الدعم المالي الضخم الذي يتلقاه الاتحاد من وزارة الرياضة دون أي مردود ملموس أو محسوس على الساحة، وعدم الاستفادة من تواجد هذا الاتحاد إلا لأعضائه فقط.