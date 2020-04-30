إيطاليا.. رئيس الوزراء يحذر المناطق من التحركات الأحادية لرفع القيود

كشف رئيس الوزراءالإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، أن بعض المناطق الإيطالية قد تكون قادرة على التراجع عن قيود فيروس كورونا المستجد بشكل أسرع من غيرها لكنه حذر السلطات المحلية من التصرف من جانب واحد.





وقال "كونتي"، في خطاب أمام البرلمان، إنه سيكون على استعداد للعمل مع المناطق في المستقبل لتمكينها من تخفيف الإجراءات في وقت مبكر إذا كانت معدلات الإصابة منخفضة بشكل خاص، وفقًا لوكالة "رويترز".





وأضاف: "لن تكون هناك خطة تقوم على مبادرات مفاجئة من قبل السلطات المحلية الفردية ، بل على أساس النتائج العلمية".





اعترف "كونتي"، أن الاقتصاد واجه ركودًا غير مسبوق وأكد أحدث توقعات الخزانة لانكماش بنسبة 15 ٪ في النصف الأول من العام.





أظهرت البيانات الصادرة، اليوم الخميس، انكماش الاقتصاد بنسبة 4.7 ٪ في الربع الأول من الأشهر الثلاثة السابقة بفضل الإغلاق. ومع ذلك، كان الركود أقل وضوحًا مما كان متوقعًا، حيث توقع استطلاع لرويترز انخفاضًا فصليًا بنسبة 5.0٪.





وقال "كونتي"، إن حزمة تحفيز جديدة لدعم الاقتصاد، من المقرر أن تقدم في غضون أيام قليلة، ستشمل 15 مليار يورو (16.3 مليار دولار) للشركات و 25 مليار مباشرة لعمال الرواتب والعاملين لحسابهم الخاص.





سجلت إيطاليا 27،682 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وهي أعلى نسبة في أوروبا، وأدخلت بعض أصعب إجراءات الإغلاق في العالم، والتي يبدو أنها ستدفع الاقتصاد الهش بالتأكيد إلى الركود العميق.





لكن المناطق التي تديرها أحزاب يمينية، والتي ليست جزءًا من الحكومة الوطنية، رفضت خططًا للتخفيف التدريجي المتدرج للحواجز التي يقول كونتي أنها حيوية لمنع تجدد العدوى مجددًا.





وتسليط الضوء على الخلاف المتنامي، أعلنت كالابريا، أن الحانات والمطاعم في منطقتها يمكن إعادة فتحها على الفور طالما أنها تحتوي على طاولات خارجية - قبل شهر من الجدول الزمني المقترح للحكومة.



