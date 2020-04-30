البورصة تحقق تداولات بمليار جنيه خلال أخر جلسة في إبريل













وسجل سوق داخل المقصورة تداولات بحوالي 1.9 مليار جنيه ، بينما سجل المتعاملون الرئيسيون تداولات قيمتها 882.4 مليون جنيه ، وسجل سوق خارج المقصورة قيم تداول بحوالي 3.8 مليون جنيه.





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10554 نقطة، وارتفع أيضاً مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 1225.3 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 1134 نقطة.



وتصدر سهم مصر الوطنية للصلب - عتاقة قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 18.1% وبسعر 0.810 جنيه ، فيما تذيل القائمة سهم الأهلي للتنمية والإستثمار بنسبة 8.7% وبسعر 5.8 جنيه.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر إنخفاضاً سهم بنك الكويت الوطني مصر بنسبة 9.4% وبسعر 32.1 جنيه ، فيما كان سهم االإسماعيلية مصر للدواجن أخر سهم في القائمة الحمراء بنسبة 3.4% وبسعر 4.1 جنيه .

وسجلت مشتريات المصريين بالبورصة المصرية اليوم نحو 164.5 مليون جنيه بنسبة إستحواذ82.9%، بينما سجلت مبيعات الأجانب نحو 112.1 مليون جنيه بنسبة إستحواذ13.1% وسجل العرب مبيعات بحوالي 52.3 مليون جنيه وبنسبة إستحواذ 3.9.

وأستحوذت كلاً من تعاملات المؤسسات والأفراد علي نسبة 68.2% و31.7% علي التوالي .





وسجلت قيم التداول بالبورصة المصرية اليوم نحو 1 مليار جنيه وأحجام تداول بـ 319.4 مليون ورقة مالية منفذة علي 31.1 ألف عملية بيع وشراء وارتفع 96 سهم من عدد 175 سهم متداول اليوم ، فيما تراجع 55 سهم وأستقر 24 سهم